Сезонные ярмарки состоятся 15-20 ноября в Киеве

ukru
15 марта, 19:03 • 110610 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153545 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129556 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122672 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108298 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103268 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 99865 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 128971 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 129478 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127570 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

16 марта, 05:29 • 76279 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

16 марта, 06:06 • 62036 просмотра
Ночная атака на Чернигов: зафиксированы разрушенные дома, но без жертв

Ночная атака на Чернигов: зафиксированы разрушенные дома, но без жертв

16 марта, 06:55 • 22049 просмотра
Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

16 марта, 07:37 • 34806 просмотра
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

10:49 • 46860 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 128971 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 128665 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 265015 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 294241 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 230405 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

13:56 • 4115 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 107033 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 129478 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 112992 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 130172 просмотра
Актуальное
Сезонные ярмарки состоятся 15-20 ноября в Киеве

Сезонные ярмарки состоятся 15-20 ноября в Киеве

Киев • УНН

 • 10124 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Киеве с 15 по 20 ноября будут проведены сезонные ярмарки, на которых предусмотрена продажа сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки по всем группам товаров. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.

Так, 15 ноября (вторник) ярмарки состоятся в:

Голосеевском районе - ул. Науки, 88, ул. Владимирская, 80-86;
Дарницком районе - пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, ул. Заречная, 44-45-Т;
Деснянском районе - ул. Электротехническая, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 - на четной стороне; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А - на нечетной стороне;
Днепровском районе - ул. И. Микитенко, 21-27;
Подольском районе - ул. Светлицкого, 31-35;
Святошинском районе - ул. Г. Юры, 5, пересечение ул. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
Шевченковском районе -ул. Багговутовская, 1.

16 ноября (среда) в:

Голосеевском районе - Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевская), ул. Демеевская, 45-47;
Дарницком районе - пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, ул. Заречная, 44 - 45-Т;
Деснянском районе - ул. Электротехническая, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 - на четной стороне; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А - на нечетной стороне;
Днепровском районе - ул. Воссоединения, 2-20;
Подольском районе - ул. Светлицкого, 31-35, просп. Правды, 5-11;
Святошинском районе - ул. Подлесная, 8, ул. Тулузы, 10 (пересечение ул. Тулузы и ул. Р. Роллана)
Шевченковском районе - пересечение улиц Телиги и Мельникова.

17 ноября (четверг) в:

Голосеевском районе - ул. Ломоносова (в пределах улиц М. Стельмаха и Маричанской), ул. Новопироговская, 25, ул. Ковпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича)
Дарницком районе - пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, ул. Заречная, 44 - 45-Т;
Деснянском районе - ул. Электротехническая, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 - на четной стороне; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А - на нечетной стороне;
Днепровском районе - ул. Перова, 10, ул. Березняковская, 21;
Оболонском районе - ул. Северная, 48-54;
Печерском районе - ул. Московская, 3;
Подольском районе - ул. Светлицкого, 31-35, ул. Оболонская, 23-35;
Святошинском районе - в пределах просп. Леся Курбаса, 1-А и ул. Академика Королева, пересечение ул. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
Шевченковском районе - ул. Багговутовская, 1.

18 ноября (пятница) в:

Голосеевском районе - ул. Голосеевский, 116, ул. Академика Глушкова, 17-31;
Дарницком районе - пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, ул. Заречная, 44 - 45-Т;
Деснянском районе - ул. Электротехническая, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 - на четной стороне; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А - на нечетной стороне, ул. Шолом-Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Маршала Жукова)
Днепровском районе - ул. Алма-Атинская, 64, ул. Гродненская, 1/35-17-А;
Печерском районе - Печерский спуск, 2/12;
Подольском районе - ул. Светлицкого, 31-35, ул. Полковая, 57-Б;
Святошинском районе - ул. Подлесная, 8, ул. Сельская, 16;
Соломенском районе - ул. Керченская (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна), ул. П. Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской)
Шевченковском районе - пересечение улиц Щусева и Тираспольской;
ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, ул. Ружинская, 16-18 (у сквера)
ул. Деревлянская, 16, ул. Рижская, 1.

19 ноября (суббота) в:

Дарницком районе - пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, ул. Заречная, 44 - 45-Т;
Деснянском районе - ул. Электротехническая, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 - на четной стороне; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А - на нечетной стороне;
Подольском районе - ул. Светлицкого, 31-35.

20 ноября (воскресенье) в:

Дарницком районе - пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, ул. Заречная, 44 - 45-Т;
Деснянском районе - ул. Электротехническая, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 - на четной стороне; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А - на нечетной стороне)
Подольском районе - ул. Светлицкого, 31-35.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

Обратиться по вопросам размещения рекламы