Сезонные ярмарки состоятся 15-20 ноября в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Киеве с 15 по 20 ноября будут проведены сезонные ярмарки, на которых предусмотрена продажа сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки по всем группам товаров. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
Так, 15 ноября (вторник) ярмарки состоятся в:
Голосеевском районе - ул. Науки, 88, ул. Владимирская, 80-86;
Дарницком районе - пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, ул. Заречная, 44-45-Т;
Деснянском районе - ул. Электротехническая, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 - на четной стороне; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А - на нечетной стороне;
Днепровском районе - ул. И. Микитенко, 21-27;
Подольском районе - ул. Светлицкого, 31-35;
Святошинском районе - ул. Г. Юры, 5, пересечение ул. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
Шевченковском районе -ул. Багговутовская, 1.
16 ноября (среда) в:
Голосеевском районе - Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевская), ул. Демеевская, 45-47;
Дарницком районе - пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, ул. Заречная, 44 - 45-Т;
Деснянском районе - ул. Электротехническая, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 - на четной стороне; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А - на нечетной стороне;
Днепровском районе - ул. Воссоединения, 2-20;
Подольском районе - ул. Светлицкого, 31-35, просп. Правды, 5-11;
Святошинском районе - ул. Подлесная, 8, ул. Тулузы, 10 (пересечение ул. Тулузы и ул. Р. Роллана)
Шевченковском районе - пересечение улиц Телиги и Мельникова.
17 ноября (четверг) в:
Голосеевском районе - ул. Ломоносова (в пределах улиц М. Стельмаха и Маричанской), ул. Новопироговская, 25, ул. Ковпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича)
Дарницком районе - пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, ул. Заречная, 44 - 45-Т;
Деснянском районе - ул. Электротехническая, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 - на четной стороне; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А - на нечетной стороне;
Днепровском районе - ул. Перова, 10, ул. Березняковская, 21;
Оболонском районе - ул. Северная, 48-54;
Печерском районе - ул. Московская, 3;
Подольском районе - ул. Светлицкого, 31-35, ул. Оболонская, 23-35;
Святошинском районе - в пределах просп. Леся Курбаса, 1-А и ул. Академика Королева, пересечение ул. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
Шевченковском районе - ул. Багговутовская, 1.
18 ноября (пятница) в:
Голосеевском районе - ул. Голосеевский, 116, ул. Академика Глушкова, 17-31;
Дарницком районе - пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, ул. Заречная, 44 - 45-Т;
Деснянском районе - ул. Электротехническая, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 - на четной стороне; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А - на нечетной стороне, ул. Шолом-Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Маршала Жукова)
Днепровском районе - ул. Алма-Атинская, 64, ул. Гродненская, 1/35-17-А;
Печерском районе - Печерский спуск, 2/12;
Подольском районе - ул. Светлицкого, 31-35, ул. Полковая, 57-Б;
Святошинском районе - ул. Подлесная, 8, ул. Сельская, 16;
Соломенском районе - ул. Керченская (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна), ул. П. Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской)
Шевченковском районе - пересечение улиц Щусева и Тираспольской;
ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, ул. Ружинская, 16-18 (у сквера)
ул. Деревлянская, 16, ул. Рижская, 1.
19 ноября (суббота) в:
Дарницком районе - пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, ул. Заречная, 44 - 45-Т;
Деснянском районе - ул. Электротехническая, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 - на четной стороне; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А - на нечетной стороне;
Подольском районе - ул. Светлицкого, 31-35.
20 ноября (воскресенье) в:
Дарницком районе - пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, ул. Заречная, 44 - 45-Т;
Деснянском районе - ул. Электротехническая, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 - на четной стороне; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А - на нечетной стороне)
Подольском районе - ул. Светлицкого, 31-35.