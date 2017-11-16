Сейм Литви прийняв "закон Магнітського"

Закон повинен набути чинності в Литві з січня наступного року. Це означає, що "чорний список" таких осіб буде складено і почне діяти з наступного року.

Литва стала четвертою державою в світі, яка прийняла такий правовий акт. "Закон Магнітського" є в США, Естонії та Канаді.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сенат Канади прийняв "закон Магнітського"

Згідно з прийнятими поправками до закону про правовий статус іноземців, пропонується заборонити іноземцю в'їзд в Литву не більше, ніж на п'ять років, якщо є серйозна підстава вважати, що він вчинив в іноземній державі тяжкий або дуже тяжкий злочин проти особистості, в результаті чого були порушені права людини і свободи, якщо він скоїв корупційний злочин, займався відмиванням грошей, підбурював або іншим чином брав участь у скоєнні таких злочинів, а також якщо він включений в національний список небажаних іноземців, складений країною-членом Євросоюзу, Європейської асоціації вільної торгівлі, НАТО.

Рішення заборонити таким іноземцям в'їзд до Литви за пропозицією міністра закордонних справ буде приймати міністр внутрішніх справ. У законі також встановлена ​​можливість не повідомляти включеному до списку небажаних осіб іноземцю про прийняте щодо нього рішення. Повідомлятися не буде в тому випадку, якщо це може зашкодити інтересам державної безпеки, оборони, державної безпеки, превенції злочинних діянь, слідства і кримінального переслідування.

Нагадаємо, у США заявили, що Росія поширює теорії змови, щоб відвернути увагу від смерті Магнітського.