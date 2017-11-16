Сейм Литви прийняв "закон Магнітського"

ukru
14:09 • 3502 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

13:58 • 12414 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
12:45 • 56935 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
12:33 • 54135 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
11:15 • 63291 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
08:19 • 112807 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 110279 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 119138 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Ексклюзив
27 березня, 07:13 • 172900 перегляди

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

26 березня, 20:57 • 111091 перегляди

Макрон розповів, які завдання може виконувати миротворчий контингент в Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
1.8 м/с
35 %
750 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

27 березня, 04:30 • 128960 перегляди
Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

27 березня, 05:14 • 138599 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

27 березня, 07:00 • 173925 перегляди
Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

27 березня, 07:58 • 102523 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

09:17 • 121543 перегляди
Публікації
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

12:45 • 57023 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

09:17 • 121543 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 172917 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

27 березня, 07:00 • 173925 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 219166 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

13:17 • 12128 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

10:19 • 41385 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 128556 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 118858 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 149847 перегляди
Актуальне
Сейм Литви прийняв "закон Магнітського"

Сейм Литви прийняв "закон Магнітського"

Київ • УНН

 • 8890 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Сейм Литви в четвер прийняв так званий "закон Магнітського", яким заборонено в'їзд у країну іноземцям, пов'язаним з великомасштабною корупцією, відмиванням грошей або порушеннями прав людини. За проект одноголосно проголосував 91 парламентар, передає УНН з посиланням на Delfi.

Закон повинен набути чинності в Литві з січня наступного року. Це означає, що "чорний список" таких осіб буде складено і почне діяти з наступного року.

Литва стала четвертою державою в світі, яка прийняла такий правовий акт. "Закон Магнітського" є в США, Естонії та Канаді.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сенат Канади прийняв "закон Магнітського"

Згідно з прийнятими поправками до закону про правовий статус іноземців, пропонується заборонити іноземцю в'їзд в Литву не більше, ніж на п'ять років, якщо є серйозна підстава вважати, що він вчинив в іноземній державі тяжкий або дуже тяжкий злочин проти особистості, в результаті чого були порушені права людини і свободи, якщо він скоїв корупційний злочин, займався відмиванням грошей, підбурював або іншим чином брав участь у скоєнні таких злочинів, а також якщо він включений в національний список небажаних іноземців, складений країною-членом Євросоюзу, Європейської асоціації вільної торгівлі, НАТО.

Рішення заборонити таким іноземцям в'їзд до Литви за пропозицією міністра закордонних справ буде приймати міністр внутрішніх справ. У законі також встановлена ​​можливість не повідомляти включеному до списку небажаних осіб іноземцю про прийняте щодо нього рішення. Повідомлятися не буде в тому випадку, якщо це може зашкодити інтересам державної безпеки, оборони, державної безпеки, превенції злочинних діянь, слідства і кримінального переслідування.

Нагадаємо, у США заявили, що Росія поширює теорії змови, щоб відвернути увагу від смерті Магнітського.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$272.25
Brent
$72.96
Bitcoin
$86,796.30
S&P 500
$5,693.50
Газ TTF
$41.19
Золото
$3,088.60
Ethereum
$2,019.81