Сейм Литвы принял "закон Магнитского"

Закон должен вступить в силу в Литве с января следующего года. Это означает, что "черный список" таких лиц будет составлен и начнет действовать со следующего года.

Литва стала четвертым государством в мире, принявшим такой правовой акт. "Закон Магницкого" есть в США, Эстонии и Канаде.

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Согласно принятым поправкам к закону о правовом статусе иностранцев, предлагается запретить иностранцу въезд в Литву не более, чем на пять лет, если имеется серьезное основание полагать, что он совершил в зарубежном государстве тяжкое или очень тяжкое преступление против личности, в результате чего были нарушены права человека и свободы, если он совершил коррупционное преступление, занимался отмыванием денег, подстрекал или иным образом участвовал в совершении таких преступлений, а также если он включен в национальный список нежелательных иностранцев, составленный страной-членом Евросоюза, Европейской ассоциации свободной торговли, НАТО.

Решение запретить таким иностранцам въезд в Литву по предложению министра иностранных дел будет принимать министр внутренних дел. В законе также установлена возможность не сообщать включенному в список нежелательных лиц иностранцу о принятом в его отношении решении. Сообщаться не будет в том случае, если это может навредить интересам государственной безопасности, обороны, общественной безопасности, превенции преступных деяний, следствия и уголовного преследования.

Напомним, в США заявили, что Россия распространяет теории заговора, чтобы отвлечь внимание от смерти Магнитского.