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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Серж Саргсян назвав умови своєї відставки з поста прем'єра Вірменії

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Екс-президент і новопризначений прем’єр-міністр Вірменії Серж Саргсян заявив, що може “взяти на себе інші завдання” тільки після того, як забезпечить безпечне розвиток країни і досягне “гідного врегулювання” проблеми Карабаху. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу вірменського прем’єра.

Серж Саргсян назвав умови своєї відставки з поста прем'єра Вірменії

Саргсян запевнив, що демократія в Вірменії “ніколи не буде відсталою”. Він підкреслив, що його перебування на посаді прем’єра обумовлено “складною геополітикою в цьому регіоні” і що керівництву країни потрібно “забезпечити безпечний розвиток країни і продовжувати зусилля по досягненню гідного врегулювання арцахської (Карабахської) проблеми”. “У моєму уявленні ці проблеми можна розв’язати, після чого лідер країни може взяти на себе інші завдання”, — підкреслив Саргсян, маючи на увазі під “лідером” себе.

Як повідомляв УНН, прем’єр-міністр Вірменії Серж Саргсян і лідер опозиції, депутат парламенту Нікол Пашинян зустрінуться в неділю вранці для проведення переговорів.

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