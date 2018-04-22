Серж Саргсян назвав умови своєї відставки з поста прем'єра Вірменії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Екс-президент і новопризначений прем’єр-міністр Вірменії Серж Саргсян заявив, що може “взяти на себе інші завдання” тільки після того, як забезпечить безпечне розвиток країни і досягне “гідного врегулювання” проблеми Карабаху. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу вірменського прем’єра.
Саргсян запевнив, що демократія в Вірменії “ніколи не буде відсталою”. Він підкреслив, що його перебування на посаді прем’єра обумовлено “складною геополітикою в цьому регіоні” і що керівництву країни потрібно “забезпечити безпечний розвиток країни і продовжувати зусилля по досягненню гідного врегулювання арцахської (Карабахської) проблеми”. “У моєму уявленні ці проблеми можна розв’язати, після чого лідер країни може взяти на себе інші завдання”, — підкреслив Саргсян, маючи на увазі під “лідером” себе.
Як повідомляв УНН, прем’єр-міністр Вірменії Серж Саргсян і лідер опозиції, депутат парламенту Нікол Пашинян зустрінуться в неділю вранці для проведення переговорів.