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Сертифікат про вакцинацію та свіжий ПЛР-тест: Молдова запроваджує нові правила в’їзду

Сертифікат про вакцинацію та свіжий ПЛР-тест: Молдова запроваджує нові правила в’їзду

Київ • УНН

 • 24797 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Відсьогодні, 17 січня, Молдова запроваджує нові правила в’їзду на територію своєї країни. Про це повідомили у Держприкордонслужбі України, передає УНН.

Цитата

«З 17 січня 2022 року, відповідно до Рішення Національної надзвичайної комісії з питань охорони здоров’я (CNESP) РМ, запроваджено нові заходи щодо профілактики та боротьби з інфекцією COVID-19, у т.ч. при перетині державного кордону для в’їзду в РМ», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Так, тепер в Молдову можна в’їхати:

  • за Сертифікатом вакцинації в Додатку Дія;
  • за паперовим сертифікатом з порталу Дія з QR-кодом;
  • з паперовим свідоцтвом ВООЗ (жовтий сертифікат), виданим сімейним лікарем;
  • на підставі негативного ПЛР-тесту, зробленого не більш ніж за 72 години, зробленого в лабораторії із затвердженого переліка;
  • на підставі негативного результату експрес-тесту на антиген до вірусу SARS-CoV-2, зробленого не раніше, ніж за 48 годин;
  • підтвердження про наявність антитіл до COVID-19, яке діє протягом періоду 90 днів з дня проведення дослідження.

Додатковий ПЛР-тест після прибуття в Молдову робити не потрібно.

Доповнення

До слова, раніше перетин кордону під час в’їзду в Молдову було дозволено без обмежень (без карантину) особам, які не перебували та не здійснювали транзит протягом останніх 14 днів в країнах "червоної" зони, а також, зокрема, надали сертифікат про повний курс щеплення проти COVID-19, після якого минуло не менше 14 днів.
Молдова визнає всі вакцини, які використовують в Україні.

Додамо, що довідки про негативний результат ПЛР-тесту, проведення курсу вакцинації або наявність антитіл до COVID-19 мають бути румунською, англійською, французькою, німецькою, італійською або російською мовами.

Нагадаємо

Через поширення коронавірусу 2 січня 2022 року для українців набули чинності посилені умови в'їзду до Чорногорії.

Українські Національні Новини

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