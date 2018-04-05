Серія А: Міланське дербі завершилося нічиєю
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. В рамках перенесених поєдинків 27-го туру італійської Серії А у центральному протистоянні на стадіоні “Сан-Сіро” зіграли “Мілан” та “Інтер”, передає УНН.
Перші гострі моменти зустрічі почали виникати біля воріт “россонері”. Марко Брозовіч двічі завдавав удари з дальньої відстані. М’яч проходив біля кутів воріт Доннарумми. Антоніо Кандрева на швидкості увірвався до штрафної опонента і з ходу завдав небезпечного пострілу — кіпер “Мілану” виявився готовим до такого.
Згодом команді Лучано Спаллетті вдалося забити. Ворота Доннарумми вразив Мауро Ікарді, але арбітр не зарахував взяття через офсайд. У “Мілана” варто згадати гостру подачу зі штрафного Чалханоглу. М’яч прямував у дальній нижній кут, однак кінчиками пальців ігровий снаряд відбив Ханданович.
Після перерви Ікарді став головним антигероєм “Інтера”. Лідер бомбардирської гонки Серії А двічі промахнувся по порожнім воротам “россонері” з ближньої дистанції. А “Мілан” у падінні через себе забив Кутроне — рефері відмінив гол через положення поза грою. Як наслідок міланське дербі обернулося нульовою нічиєю.
Таким чином, “нерадзуррі” набрали 59 очок і займають четверте місце. У “Мілана” 51 очко і шоста позиція.
Примітно, що кілька матчів 27-го туру були перенесені через смерть захисника “Фіорентини” Давіде Асторі.
До вашої уваги результати інших перенесених поєдинків:
“Беневенто” — “Верона” 3:0
“К’єво” — “Сассуоло” — 1:1
“Торіно” — “Кротоне” — 4:1.