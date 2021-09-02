Сергій Карташов з Roosh про те, як штучний інтелект змінює світ і місце України в цих змінах

Раніше штучний інтелект міцно асоціювався лише з вченими. Все це було дуже далеко від середньостатистичної людини. Але сьогодні з області наукових досліджень ця сфера все більше стає прикладною, адже без технологій AI і ML важко уявити побут людини в XXI столітті. Улюблена комп’ютерна гра, управління фінансовими активами через інтернет-банкінг, медична діагностика — все, так чи інакше, зав’язано на штучному інтелекті.

У Китаї AI-розробки допомогли в боротьбі з ковідом: тут впровадили програму, яка дозволяє контролювати дотримання громадянами карантинних норм та приписів. А за допомогою обладнання, розробленого на принципах ІІ, вже зараз навчилися робити діагностику організму. А окуляри віртуальної реальності, що дозволяють досліджувати психологічний стан пацієнта — це саме про те, як новітні технології рухають медицину вперед.

На сьогоднішній день стартапи, засновані на штучному інтелекті, привертають дедалі більшу увагу інвесторів, говорить Сергій Карташов. Він констатує, що лише в минулому році на сферу AI і ML довелося до 40% вкладень від загальної кількості світових інвестицій в IT. Медицина, освітні проекти, конструювання безпілотних літальних пристроїв — ось головні напрямки, які зацікавили інвесторів.

Україна за темпами і динамікою розвитку AI і ML-технологій поки що поступається іншим країнам. Однак тут уже з’явилися по-справжньому потужні стартапи на основі штучного інтелекту.

“В Україні цей процес почався років 10 назад. І з тих пір розвиток не зупиняється. Тут з’явилося Grammarly — програма для перевірки орфографії в текстах. Scorto розробили систему скорингу для банків і фінансових установ. А в Viewdle придумали систему розпізнавання осіб із зображень — її використовує навіть Google”, — зазначає Сергій Карташов.

Технологічна компанія Roosh теж має в своєму активі ряд проектів, пов’язаних з технологіями штучного інтелекту і машинного навчання. Наприклад, Reface. Ця програма, що дозволяє досить органічно міняти обличчя в відео і гіфках. Це стартап, яким користуються мільйони людей по всьому світу.

Партнер Roosh резюмує, що технології AI і ML, вірутальних реальність, нейромережі поступово входять в життя кожного з нас, а значить майбутнє з науково-фантастичного кіно і літератури вже стає справжнім. І Україна має відмінний потенціал, щоб стати колискою стартапів, які змінять світ.