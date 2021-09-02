Сергей Карташов из Roosh о том, как искусственный интеллект меняет мир и месте Украины в этих изменениях

Раньше искусственный интеллект прочно ассоциировался лишь с учеными. Все это было слишком далеко от среднестатистического человека. Но сегодня из области научных изысканий эта сфера все больше становится прикладной, ведь без технологий AI и ML трудно представить быт человека в XXI веке. Любимая компьютерная игра, управление финансовыми активами через интернет-банкинг, медицинская диагностика — все, так или иначе, завязано на искусственном интеллекте.

В Китае AI-разработки помогли в борьбе с ковидом: здесь внедрили программу, которая позволяет контролировать соблюдение гражданами карантинных норм и предписаний. А при помощи оборудования, разработанного на принципах ИИ, уже сейчас научились делать диагностику организма. А очки виртуальной реальности, позволяющие исследовать психологическое состояние пациента — это именно о том, как новейшие технологии двигают медицину вперед.

На сегодняшний день стартапы, основанные на искусственном интеллекте, привлекают все большее внимание инвесторов, говорит Сергей Карташов. Он констатирует, что лишь в прошлом году на сферу AI и ML пришлось до 40% вложений от общего количества мировых инвестиций в IT. Медицина, образовательные проекты, конструирование беспилотных летательных устройств — вот главные направления, заинтересовавшие инвесторов.

Украина по темпам и динамике развития AI и ML-технологий пока что уступает другим странам. Однако здесь уже появились по-настоящему мощные стартапы на основе искусственного интеллекта.

“В Украине этот процесс начался лет 10 назад. И с тех пор развитие не останавливается. Здесь появилось Grammarly — программа для проверки орфографии в текстах. Scorto разработали систему скоринга для банков и финансовых учреждений. А в Viewdle придумали систему распознавания лиц по изображениям — ее использует даже Google”, — отмечает Сергей Карташов.

Технологическая компания Roosh тоже имеет в своем активе ряд проектов, связанных с технологиями искусственного интеллекта и машинного обучения. Например, Reface. Это приложение, позволяющее достаточно органично менять лица в видео и гифках. Это стартап, которым пользуются миллионы людей по всему миру.

Партнер Roosh резюмирует, что технологии AI и ML, вирутальная реальность, нейросети постепенно входят в жизнь каждого из нас, а значит будущее из научно-фантастического кино и литературы уже становится настоящим. И Украина обладает отличным потенциалом, чтобы стать колыбелью стартапов, которые изменят мир.