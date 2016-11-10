Середня ставка за гривневими депозитами на 12 місяців становить 18,10%
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Середня ставка за гривневими депозитами на 12 місяців станом на 10 листопада становить 18,10%. Про це передає УНН з посиланням на оперативні дані Національного банку України.
Ставки за депозитами у гривні на 6 місяців становлять у середньому 17,44 %, у доларах — 5,23%, євро — 4,08%.
За депозитами строком на 9 місяців у гривні банки пропонують ставку 17,08%, у доларах — 4,47%, євро — 3,06%.
За депозитами строком на 12 місяців у гривні клієнти банків зможуть отримати в середньому 18,10%, у доларах —5,77%, євро — 4,73%.
Індекс обчислюється Національним банком України спільно з агентством Thomson Reuters.