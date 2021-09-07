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Серед хасидів в Умані фіксують нові випадки COVID-19, трьох відправили до Ізраїлю через тяжкий стан

Київ • УНН

 • 26787 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. В Умані на Черкащині під час святкування іудейського нового року Рош га-Шана серед хасидів станом на сьогодні зафіксовано 11 випадків захворювання на коронавірус. Трьох осіб відправили до Ізраїлю через погіршення стану. Про це журналісту УНН повідомила начальник Уманського міськрайонного управління головного управління Держпродспоживслужби Лариса Качанова.

Деталі

За її словами, наразі в Умані зафіксовано 11 випадків захворювання на коронавірус серед хасидів. На місці святкування Рош га-Шана перебувають 8 хасидів, у яких зафіксовано легкий перебіг коронавірусної хвороби. Вона додала, що інших трьох відправили до Ізраїлю через поганий стан.

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“Вчора зафіксували ще один випадок захворювання на коронавірус. Станом на сьогодні кількість хворих сягає 11 осіб. Але зараз у нас 8 осіб, вчора відправили трьох до Ізраїлю через погіршений стан. У них свої ізраїльські лікарі, які ними займаються у своїх амбулаторіях”, - заявила Качанова.

За її словами, в Умані контролюють дотримання правил запобігання коронавірусній хворобі. Біля синагоги перебувають контролери, які забезпечують пропуск та медичними масками.

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“При вході в синагогу їм роздаються маски. Їх може бути там багато, але в них йде по дві хвилини на молитву. У них є контролер, який роздає маски та контролює пропуск”, - додала Качанова.

Додамо

5 вересня стало відомо, що серед хасидів, які прибули на святкування іудейського нового року Рош га-Шана, зафіксували перші випадки захворювання на коронавірус.

Як стало відомо УНН, кількість хворих станом на 6 вересня сягала 10.

Настання нового 5 782 року за юдейським календарем почали святкувати увечері 6 вересня 2021 року. Святкування триватимуть до вечора 8 вересня.

Як повідомили у МВС, на святкування Рош га-Шана до міста Умань прибули понад 29 тисяч паломників-хасидів. Вулиці міста під час іудейського нового року в цілодобовому режимі патрулюють близько тисячі правоохоронців.

Слідкуючи за правопорядком на святкуванні паломниками-хасидами Рош га-Шана у місті Умань на Черкащині, правоохоронці, зокрема, відкрили кримінальне провадження через наркотики, за минулу добу, 6 вересня, загалом було 13 заяв і повідомлень про порушення.

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