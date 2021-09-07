Среди хасидов в Умани фиксируют новые случаи COVID-19, трех отправили в Израиль из-за тяжелого состояния

Детали

По ее словам, сейчас в Умани зафиксировано 11 случаев заболевания коронавирусом среди хасидов. На месте празднования Рош ха-Шана находятся 8 хасидов, у которых зафиксировано легкое течение коронавирусной болезни. Она добавила, что других трех отправили в Израиль из-за плохого состояния.

Цитата:

"Вчера зафиксировали еще один случай заболевания коронавирусом. На сегодня количество больных достигает 11 человек. Но сейчас у нас 8 человек, вчера отправили трех в Израиль из-за ухудшеного состояния. У них свои израильские врачи, которые ими занимаются в своих амбулаториях", - заявила Качанова.

По ее словам, в Умани контролируют соблюдение правил предотвращения коронавирусной болезни. У синагоги находятся контролеры, которые обеспечивают пропуск и медицинскими масками.

Цитата:

"При входе в синагогу им раздаются маски. Их может быть там много, но у них идет по две минуты на молитву. У них есть контролер, который раздает маски и контролирует пропуск", - добавила Качанова.

Добавим

5 сентября стало известно, что среди хасидов, прибывших на празднование иудейского нового года Рош ха-Шана, зафиксировали первые случаи заболевания коронавирусом.

Как стало известно УНН, количество больных по состоянию на 6 сентября достигало 10.

Наступление нового 5782 года по иудейскому календарю начали праздновать вечером 6 сентября 2021 года. Празднование продлится до вечера 8 сентября.

Как сообщили в МВД, на празднование Рош ха-Шана в город Умань прибыли более 29 тысяч паломников-хасидов. Улицы города во время иудейского нового года в круглосуточном режиме патрулируют около тысячи правоохранителей.

Следя за правопорядком на праздновании паломниками-хасидами Рош ха-Шана в городе Умань Черкасской области, правоохранители, в частности, открыли уголовное производство из-за наркотиков, за прошедшие сутки, 6 сентября, всего было 13 заявлений и сообщений о нарушениях.