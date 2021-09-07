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Святкування хасидами Рош га-Шана в Умані: поліція відкрила провадження через наркотики

Київ • УНН

 • 18264 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Слідкуючи за правопорядком на святкуванні паломниками-хасидами Рош га-Шана у місті Умань на Черкащині, правоохоронці відкрили кримінальне провадження через наркотики, за добу загалом було 13 заяв і повідомлень про порушення, пише УНН з посиланням на дані Управління комунікації Національної поліції України.

Цитата:

"Ніч під час святкування Рош га-Шана пройшла спокійно", - вказали у поліції.

"Упродовж доби до органів поліції надійшло 13 заяв та повідомлень про події, пов’язані з перебуванням на території України паломників-хасидів. За результатами поліцейські відкрили одне кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України та складено два адміністративні протоколи про порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України", - додали правоохоронці.

Деталі

Поліцейські, як вказано, "контролюють ситуацію" в центрі паломництва.

Нагадаємо

На святкування Рош га-Шана до міста Умань прибули понад 29 тисяч паломників-хасидів. Вулиці міста під час іудейського нового року в цілодобовому режимі патрулюють близько тисячі правоохоронців.

У районі паломництва розгорнуто ситуаційний центр поліції. Також в місті Умань працює міжвідомчий оперативний штаб, до складу якого увійшли представники Нацполіції, ДСНС, Нацгвардії та міграційної служби.

Українські Національні Новини

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