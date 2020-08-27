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Серед екологів підтримали ініціативу Верещук про Еко-Раду в столиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Кандидат в мери Києва і народний депутат Ірина Верещук запропонувала створити в столиці Еко-Раду, яка би стала платформою для діалогу між владою і суспільством задля спільної реалізації проектів з благоустрою та розвитку міста. Відповідну ініціативу підтримали в колі екологів. Так, за словами еколога Тетяни Лампіки, столична влада у тристоронній співпраці: бізнес - екологи і мерія - має бути арбітром. І для цього їй важливо чути та розуміти громадську думку, передає УНН.

Серед екологів підтримали ініціативу Верещук про Еко-Раду в столиці

"Коли є конструктивний діалог між різними сторонами - це завжди корисно, бо іноді в такій дискусії з'являються факти, про які всі сторони не знали. По-друге, можна мирним шляхом вирішити велику кількість проблем.

Бізнес може завжди сказати, що ми, наприклад, намагалися поговорити з громадськістю, а громадськість - от дивіться, це наша позиція, це наші страхи або пропозиції - дайте нам зворотній зв'язок.

При цьому міськрада або орган місцевого самоврядування, в даному випадку, може бути арбітром. Бо влада повинна з одного боку збирати податок, вона живе на податок бізнесу, а з іншого боку вона повинна забезпечувати соціальні і позитивні умови для проживання містян.

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Тому якщо такий трьохсторонній зв'язок буде - це завжди краще ніж, коли кожен сам собі щось думає. За умов діалогу можна створювати великі, масштабні проекти", - зауважила Лампіка у коментарі УНН.

Ба більше, за її словами відповідна практика вітається і розвивається в Європі.

"Про це каже європейське співтовариство, це їх приклад - діалоги громадського обговорення, активістів і влади - це їх приклад роботи, це механізм того, щоб поговорити, зібрати за одним столом різні сторони і вирішити як зробити спільно і з владою, і бізнесом, і екологами. Це завжди допомагає розвязати проблему або хоча б "здвинути її з мертвої точки", - пояснила експерт.

Нагадаємо, Верещук представила пропозицію про необхідність створення Еко-Ради, куди увійдуть прості кияни, представники громадських організацій та небайдужі мешканці міста, що отримають можливість брати участь в житті столиці.

"Я вважаю, що має бути створено об'єднання людей, назвемо його Еко-Рада. Люди отримають можливість бути почутими. Основою формування пріоритетів розвитку міста повинні стати побажання киян, а не забудовників або чиновників", - зауважила політик.

Як писав УНН, за даними ВГО “Передові правові ініціативи”, за Кличко готові проголосувати 41,6%. Кандидат від “Слуги народу” Верещук займає другий рядок — 10,41%, а Кучеренко — третій (9,23 %). На четвертій позиції народний депутат від “Європейської солідарності” Гончаренко з 7,05% голосів.

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