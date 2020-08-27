Среди экологов поддержали инициативу Верещук об Эко-Совете в столице

"Когда есть конструктивный диалог между различными сторонами - это всегда полезно, потому что иногда в такой дискуссии появляются факты, о которых все стороны не знали. Во-вторых, можно мирным путем решить большое количество проблем.

Бизнес может всегда сказать, что мы, например, пытались поговорить с общественностью, а общественность - вот смотрите, это наша позиция, это наши страхи или предложения - дайте нам обратную связь.

При этом горсовет или орган местного самоуправления, в данном случае, может быть арбитром. Потому что власть должна с одной стороны собирать налог, она живет на налог бизнеса, а с другой стороны она должна обеспечивать социальные и положительные условия для проживания горожан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт объяснил, почему столичная мэрия игнорирует проблему бездомных

Поэтому если такая трехсторонняя связь будет - это всегда лучше, когда каждый сам себе что-то думает. В условиях диалога можно создавать большие, масштабные проекты", - отметила Лампика в комментарии УНН.

Более того, по ее словам соответствующая практика приветствуется и развивается в Европе.

"Об этом говорит европейское сообщество, это их пример - диалоги общественного обсуждения, активистов и власти - это их пример работы, это механизм того, чтобы поговорить, собрать за одним столом разные стороны и решить как сделать совместно и с властью, и бизнесом, и экологами. Это всегда помогает решить проблему или хотя бы "сдвинуть ее с мертвой точки", - пояснила эксперт.

Напомним, Верещук представила предложение о необходимости создания Эко-Совета, куда войдут простые киевляне, представители общественных организаций и неравнодушные жители города, которые получат возможность участвовать в жизни столицы.

"Я считаю, что должно быть создано объединение людей, назовем его Эко-Совет. Люди получат возможность быть услышанными. Основой формирования приоритетов развития города должны стать пожелания киевлян, а не застройщиков или чиновников", - отметила политик.

Как писал УНН, по данным ВОО "Передовые правовые инициативы", по Кличко готовы проголосовать 41,6%. Кандидат от "Слуги народа" Верещук занимает вторую строчку - 10,41%, а Кучеренко - третий (9,23%). На четвертой позиции народный депутат от "Европейской солидарности" Гончаренко с 7,05% голосов.