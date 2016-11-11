Серед бойовиків на Донбасі ширяться чутки про припинення фінансування
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. На Донбасі серед бойовиків ширяться чутки про припинення фінансування окупованих територій після відновлення виплат зарплат. Про це повідомив координатор групи “Інформаційний спротив” Дмитро Тимчук, передає УНН.
"Після початку виплат зарплат в “ЛДНР” після суттєвої затримки у “силовому блоці” терористів тільки посилилися чутки про рішення керівництва РФ припиняти фінансування окупованих районів Донбасу“, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у структурах “МДБ ЛНР” виплата грошового забезпечення за жовтень цього року здійснюється у розмірі 50%. У підрозділах “МВС ЛНР” — в обсязі 65%. Окрім того, “керівництво ЛНР” на різних рівнях анонсувало, що виплата пенсій та грошових допомог бойовикам-“ветеранам” відкладається на невизначений термін.
“Аналогічна ситуація у "ДНР“, де на 25% знижені бюджетні витрати на утримання "поліції“ (наприклад, у місті Горлівка "дорожня поліція“ раніше щомісяця отримувала 100 тис. російських руб. для придбання пально-мастильних матеріалів, тепер ця сума знижена до 75 тис. російських руб.), що відповідним чином позначилося на здатності підрозділів виконувати свої функції і на морально-психологічному стані особового складу”, — йдеться у повідомленні.
Також, згідно з розпорядженням ватажка “ДНР” О.Захарченка, як зазначається, грошова допомога не буде виплачуватися бойовикам “ДНР”, які загинули до 1 жовтня 2016 року.
Як повідомляє УНН, російські військові, що беруть участь в бойових діях на Донбасі, достроково розривають контракти через затримку з виплатою заробітної плати.