Среди боевиков на Донбассе ходят слухи о прекращении финансирования

"После начала выплат зарплат в "ЛДНР" после существенной задержки в "силовом блоке" террористов только усилились слухи о решении руководства РФ приостанавливать финансирование оккупированных районов Донбасса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в структурах "МГБ ЛНР" выплата денежного обеспечения за октябрь этого года осуществляется в размере 50%. В подразделениях "МВД ЛНР" - в объеме 65%. Кроме того, "руководство ЛНР" на разных уровнях анонсировало, что выплата пенсий и пособий бойовикам-"ветеранам" откладывается на неопределенный срок.

"Аналогичная ситуация в "ДНР", где на 25% снижены бюджетные расходы на содержание "полиции" (например, в городе Горловка "дорожная полиция" ранее ежемесячно получала 100 тыс. российских руб. Для приобретения горюче-смазочных материалов, теперь эта сумма снижена до 75 тыс. российских руб.), что соответствующим образом сказалось на способности подразделений выполнять свои функции и на морально-психологическом состоянии личного состава", - говорится в сообщении.

Также, согласно распоряжению главаря "ДНР" А.Захарченко, как отмечается, денежная помощь не будет выплачиваться боевикам "ДНР", погибшим до 1 октября 2016 года.

Как сообщает УНН, российские военные, участвующие в боевых действиях на Донбассе, досрочно расторгают контракты из-за задержки с выплатой заработной платы.