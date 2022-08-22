Сербія залишиться без російської нафти з 1 листопада

Наприкінці червня Вучич заявляв, що Сербії необхідно знайти альтернативу російській нафті через західні санкції проти постачання нафти танкерами з росії. Тоді він зазначив, що нафта може потрапити в республіку тільки адріатичним трубопроводом JANAF від порту Омішаль у Хорватії до НПЗ Панчеве нафтової промисловості Сербії (NIS), який на 56,15% належить «Газпром нафті» та «Газпрому».

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«Що ми робитимемо з електроенергією, нафтою? З 1 листопада російської нафти для нас не буде, ми будемо під санкціями», – сказав Вучич у зверненні до громадян.

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Раніше Вучич заявляв, що з 1 листопада через новий пакет санкцій ЄС Сербія не зможе імпортувати нафту з росії та шукає нові комерційні сховища для забезпечення запасів. Президент Сербії сказав тоді, що альтернативна сировина - нафта з Кіркука, Ірак - дорожча за російську нафту на 31 долар за барель, що призведе до втрат для бюджету в розмірі 600 мільйонів доларів на рік.

У середині липня президент Сербії припустив, що «у разі потреби може бути досягнуто домовленості з росіянами про передачу NIS державі на час дії санкцій та повернення їх після закінчення дії санкцій».