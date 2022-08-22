Сербия останется без российской нефти с 1 ноября

В конце июня Вучич заявлял, что Сербии необходимо найти альтернативу российской нефти из-за западных санкций против поставки нефти танкерами из россии. Тогда он отметил, что нефть может попасть в республику только адриатическим трубопроводом JANAF от порта Омишаль в Хорватии до НПЗ Панчево нефтяной промышленности Сербии (NIS), который на 56,15% принадлежит «Газпром нефти» и «Газпрому».

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«Что мы будем делать с электроэнергией, нефтью? С 1 ноября российской нефти для нас не будет, мы будем под санкциями», – сказал Вучич в обращении к гражданам.

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Ранее Вучич заявлял, что с 1 ноября из-за нового пакета санкций ЕС Сербия не сможет импортировать нефть из россии и ищет новые коммерческие хранилища для обеспечения запасов. Президент Сербии сказал тогда, что альтернативное сырье - нефть из Киркука, Ирак - дороже российской нефти на 31 доллар за баррель, что приведет к потерям для бюджета в размере 600 миллионов долларов в год.

В середине июля президент Сербии предположил, что «в случае необходимости может быть достигнута договоренность с россиянами о передаче NIS государству на время действия санкций и возвращения их после окончания действия санкций».