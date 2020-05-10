Сенцов у річницю свого арешту нагадав про українських полоненних

"10 травня. День, який змінив моє життя шість років тому. День арешта і катувань. Я ні про що не жалію і нічого не хотів би змінити у своєму минулому, але прожити його ще раз мені б не хотілося. У кожного свій шлях та свій вибір. Я свій зробив ще на Майдані, і якщо було би потрібно, повторив те саме, ні від чого не відрікшись.

Але сьогодні я думаю не про це, а про тих наших, хто досі перебуває в полоні у ворога. Хто досі чекає на своє звільнення. Хто сподівається на нас та нашу вітчизну", - написав Сенцов.

Нагадаємо, Олег Сенцов був звільнений з російського ув'язнення 7 вересня 2019 року.

Як повідомляв УНН, в лютому цього року звільнений з російського ув’язнення український режисер Олег Сенцов зустрівся з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.