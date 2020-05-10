Сенцов в годовщину своего ареста напомнил об украинских пленных

"10 мая. День, который изменил мою жизнь шесть лет назад. День ареста и пыток. Я ни о чем не жалею и ничего не хотел бы изменить в своем прошлом, но прожить его еще раз мне бы не хотелось. У каждого свой путь и свой выбор. Я свой сделал еще на Майдане, и если было бы нужно, повторил то же, ни от чего не отрекшись.

Но сегодня я думаю не об этом, а о тех наших, кто еще находится в плену у врага. Кто еще ждет своего освобождения. Надеются на нас и наше отечество", - написал Сенцов.

Напомним, Олег Сенцов был освобожден из российского заключения 7 сентября 2019 года.

Как сообщал УНН, в феврале этого года освобожденный из российского заключения украинский режиссер Олег Сенцов встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.