Сенатори США підтвердили, що українські воїни боронять цінності всього демократичного світу - П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Українські захисники мали змогу почути від наших американських друзів: ми боронимо не лише українську незалежність, але й цінності всього демократичного світу. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко після візиту на командний пункт в районі Широкиного, передає УНН.
Як повідомив Глава держави, він прибув на командний пункт в районі Широкиного з американськими сенаторами Джоном Маккейном, Ліндсі Гремом та Емі Клобучар, щоб привітати наших Воїнів з Новим роком.
"Приємно, що українські захисники мали змогу почути від наших американських друзів: ми боронимо не лише українську незалежність, але й цінності всього демократичного світу", - зазначив Президент України.
Як повідомляв УНН, 31 грудня до Маріуполя планувався візит делегації сенаторів з США, серед яких сенатор Дж.Маккейн.
Нагадаємо, також 31 грудня після полудня планувався приїзд Президента Петра Порошенка до Маріуполя.