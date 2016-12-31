Сенатори США підтвердили, що українські воїни боронять цінності всього демократичного світу - П.Порошенко

Як повідомив Глава держави, він прибув на командний пункт в районі Широкиного з американськими сенаторами Джоном Маккейном, Ліндсі Гремом та Емі Клобучар, щоб привітати наших Воїнів з Новим роком.

"Приємно, що українські захисники мали змогу почути від наших американських друзів: ми боронимо не лише українську незалежність, але й цінності всього демократичного світу", - зазначив Президент України.

Як повідомляв УНН, 31 грудня до Маріуполя планувався візит делегації сенаторів з США, серед яких сенатор Дж.Маккейн.

Нагадаємо, також 31 грудня після полудня планувався приїзд Президента Петра Порошенка до Маріуполя.