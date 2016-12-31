Сенаторы США подтвердили, что украинские воины защищают ценности всего демократического мира - П.Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Украинские защитники имели возможность услышать от наших американских друзей: мы защищаем не только украинскую независимость, но и ценности всего демократического мира. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко после визита на командный пункт в районе Широкино, передает УНН.
Как сообщил Глава государства, он прибыл на командный пункт в районе Широкино с американскими сенаторами Джоном Маккейном, Линдси Грэмом и Эми Клобучар, чтобы поздравить наших Воинов с Новым годом.
"Приятно, что украинские защитники имели возможность услышать от наших американских друзей: мы защищаем не только украинскую независимость, но и ценности всего демократического мира", - отметил Президент Украины.
Как сообщал УНН, 31 декабря в Мариуполь планировался визит делегации сенаторов из США, среди которых сенатор Дж.Маккейн.
Напомним, также 31 декабря после полудня планировался приезд Президента Петра Порошенко в Мариуполь.