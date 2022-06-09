Сенатор США закликає знайти способи поставити Україні винищувачі та ППО

Цитата

“Нещодавно я приєдналася до дев’яти своїх колег із Сенату в поїздці двопартійної делегації Конгресу США до Німеччини та Польщі, щоб продемонструвати єдність з Україною та нашими союзниками по НАТО, обговорити подальшу реакцію США на російську агресію, знайти нові шляхи для Конгресу надалі підтримувати український народ і щоб зустрітися з українськими біженцями і на власні очі побачити несамовиті гуманітарні наслідки невиправданої війни Володимира Путіна”, — заявила американський сенатор.

“Моя поїздка (до Німеччини та Польщі — ред.) показала мені, що ми маємо зробити більше, щоб допомогти Україні захистити своє небо та свій народ від подальшого насильства (...). Щодо летальної допомоги, нам необхідно знайти нові креативні способи, щоб забезпечити Україну винищувачами, безпілотниками та засобами ППО, зокрема ракетами „Стінгер“. Ми також повинні продовжувати надавати протитанкові ракети Javelin та інше обладнання, щоб допомогти українському народу захиститись від цього насильницького вторгнення”, — підсумувала Джекі Роузен.

Додамо

Раніше у німецькому Бундестазі депутат від ХДС/ХСС Родеріх Кізеветтер розкритикував обсяги військової допомоги Україні, заявивши, що необхідно збільшити кількість поставок. За його словами, Німеччина постачає Україні недостатньо озброєнь, недостатньо амуніції та екіпіровки, і не проводить у достатній кількості програми навчання для ЗСУ. Німецький політик зазначив, що постачання озброєнь, екіпірування та надання тренувальних програм мають бути збільшені.