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Сенатор США, якого не впустили до Росії, приїде в Україну підтримати новий уряд

Сенатор США, якого не впустили до Росії, приїде в Україну підтримати новий уряд

Київ • УНН

 • 10497 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Американський сенатор Кріс Мерфі, якого нещодавно не впустили до Росії, заявив, що відвідає Україну вже цього тижня, аби продемонструвати підтримку США новому українському уряду. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter сенатора.

"Росія не пускає нас до себе, але Рон Джонсон та я відвідаємо Україну, Сербію та Косово цього тижня, щоб продемонструвати підтримку обох партій новому українському уряду і заради продовження діалогу між Белградом та Приштіною", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, раніше сенатор демократ Кріс Мерфі висловив думку, що Росія не хоче військово володіти всією Україною — вона хоче “дестабілізувати країну, щоб встановити у Києві лояльний уряд і повернути Україну під свою парасольку”.

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