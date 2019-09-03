Сенатор США, якого не впустили до Росії, приїде в Україну підтримати новий уряд
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Американський сенатор Кріс Мерфі, якого нещодавно не впустили до Росії, заявив, що відвідає Україну вже цього тижня, аби продемонструвати підтримку США новому українському уряду. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter сенатора.
"Росія не пускає нас до себе, але Рон Джонсон та я відвідаємо Україну, Сербію та Косово цього тижня, щоб продемонструвати підтримку обох партій новому українському уряду і заради продовження діалогу між Белградом та Приштіною", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, раніше сенатор демократ Кріс Мерфі висловив думку, що Росія не хоче військово володіти всією Україною — вона хоче “дестабілізувати країну, щоб встановити у Києві лояльний уряд і повернути Україну під свою парасольку”.