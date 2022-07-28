Сенат США схвалив резолюцію про визнання рф країною-спонсором тероризму
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Сенат США одноголосно схвалив резолюцію, що закликає держсекретаря Ентоні Блінкена оголосити рф державою-спонсором терорзму за дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні, які призвели до «смертей незліченної кількості невинних чоловіків, жінок і дітей». Про це повідомляє New York Times, пише сайт УНН.
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«Збройні сили російської федерації скоїли численні сумарні страти безневинних мирних жителів і спробували приховати свої злочини масовими похованнями по всій Україні», - говориться в законопроекті Сенату.
Деталі
Аналогічна міра буде схвалена в Палаті представників США, де рішучим прихильником їхнього прийняття, ймовірно, буде Ненсі Пелосі. Проте останнє слово буде за Державним департаментом. У той же час, ухвалення резолюції Сенатів є найважливішим кроком на шляху до надання росії статусу країни-терориста і істотно впливає з боку Конгресу на адміністрацію президента США. Варто зазначити, що до списку держав-спонсорів тероризму входять Куба, Північна Корея, Іран та Сирія.
У виданні зазначають, що цілком співзвучно з тим, що президент України Володимир Зеленський стверджував упродовж усієї війни: російські війська здійснювали акти жорстокості щодо цивільних осіб, включно зі зґвалтуваннями, вбивствами та тортурами, які прирівнюються до тероризму.
В офісі Блінкена заявили, що активно вивчають відповідність критеріїв, визначених Конгресом як підстави для включення країни до переліку держав-спонсорів тероризму, з реальними фактами злочинів рф в Україні. Процес, заявили у Блінкена, триває.
Визнання рф спонсором тероризм означатиме:
1. Заборону на постачання зброї (експорт і продаж).
2. Контроль за експортом товарів подвійного призначення.
3. Заборону на економічну допомогу.
4. Накладення різних фінансових і інших обмежень.
Доповнення
Чехія готова ухвалити на рівні двох палат свого парламенту резолюцію про визнання Росії країною-терористом.