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Сенат США схвалив майже 500 мільярдів доларів допомоги малому бізнесу і лікарням

Сенат США схвалив майже 500 мільярдів доларів допомоги малому бізнесу і лікарням

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Сенат США одноголосно ухвалив рішення надати 484 мільярди доларів допомоги малому бізнесу та лікарням, де перебувають хворі на коронавірус. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Програма допомоги включає 321 мільярд доларів на кредитування малого бізнесу і 60 мільярдів для екстреного кредитування малих підприємств.

Натомість, 75 мільярдів доларів буде виділено лікарням, і 25 мільярдів витратять на тести.

Очікується, що 23 квітня Палата представників ухвалить остаточне рішення.

Нагадаємо, Трамп і лідери Конгресу домовилися про 500 млрд доларів для бізнесу і лікарень.

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