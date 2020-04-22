Сенат США схвалив майже 500 мільярдів доларів допомоги малому бізнесу і лікарням
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Сенат США одноголосно ухвалив рішення надати 484 мільярди доларів допомоги малому бізнесу та лікарням, де перебувають хворі на коронавірус. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Програма допомоги включає 321 мільярд доларів на кредитування малого бізнесу і 60 мільярдів для екстреного кредитування малих підприємств.
Натомість, 75 мільярдів доларів буде виділено лікарням, і 25 мільярдів витратять на тести.
Очікується, що 23 квітня Палата представників ухвалить остаточне рішення.
Нагадаємо, Трамп і лідери Конгресу домовилися про 500 млрд доларів для бізнесу і лікарень.