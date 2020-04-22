Сенат США одобрил 500 млрд долларов помощи малому бизнесу и больницам
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Сенат США единогласно принял решение предоставить 484 миллиарда долларов помощи малому бизнесу и больницам, где находятся больные коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Программа помощи включает 321 млрд долларов на кредитование малого бизнеса и 60 млрд для экстренного кредитования малых предприятий.
Зато, 75 млрд долларов будет выделено больницам, и 25 млрд потратят на тесты.
Ожидается, что 23 апреля Палата представителей примет окончательное решение.
Напомним, Трамп и лидеры Конгресса договорились о 500 млрд долларов для бизнеса и больниц.