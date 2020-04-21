В США Трамп і лідери Конгресу домовилися про 500 млрд доларів для бізнесу і лікарень
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Лідери республіканців і демократів у Конгресі США досягли згоди з Білим домом про виділення американській економіці пакету допомоги на суму 500 мільярдів доларів. Ця допомога призначена для ліквідації наслідків епідемії коронавірусної інфекції. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters і Радіо Свобода.
Президент США Дональд Трамп закликав лідерів Конгресу схвалити новий пакет, щоб не затримувати обговорення наступних рішень у нинішній кризовій ситуації.
Новий законопроєкт передбачає програму допомоги малому бізнесу на суму 321 мільярд доларів. Малому бізнесу адресована і ще одна кредитна програма допомоги на 60 мільярдів доларів, призначена для компенсації втрат, викликаних "катастрофічними обставинами". 75 мільярдів доларів мають бути виділені на потреби лікарень і госпіталів, а 25 мільярдів – для розгортання національної програми тестування на коронавірус.
Законопроєкт, погоджений 21 квітня в Білому домі, стане четвертим великим законодавчим актом, спрямованим на пом’якшення шкоди, завданої пандемією. У США жертвами епідемії станом на 21 квітня стали 42 тисячі людей, без роботи залишилися 22 мільйони американців.
Нагадаємо, Трамп має намір призупинити імміграцію в США через пандемію.