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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 62270 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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В США Трамп и лидеры Конгресса договорились о 500 млрд долларов для бизнеса и больниц

В США Трамп и лидеры Конгресса договорились о 500 млрд долларов для бизнеса и больниц

Киев  •  УНН

 • 12341 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Лидеры республиканцев и демократов в Конгрессе США достигли согласия с Белым домом о выделении американской экономике пакета помощи на сумму 500 млрд долларов. Эта помощь предназначена для ликвидации последствий эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters и Радио Свобода.

Президент США Дональд Трамп призвал лидеров Конгресса одобрить новый пакет, чтобы не задерживать обсуждение следующих решений в нынешней ситуации.

Новый законопроект предусматривает программу помощи малому бизнесу на сумму 321 млрд долларов. Малому бизнесу адресована и еще одна кредитная программа помощи на 60 млрд долларов, предназначена для компенсации потерь, вызванных "катастрофическими обстоятельствами". 75 млрд долларов должны быть выделены на нужды больниц и госпиталей, а +25 млрд - для развертывания национальной программы тестирования на коронавирус.

Законопроект, согласованный 21 апреля в Белом доме, станет четвертым крупным законодательным актом, направленным на смягчение ущерба, причиненного пандемией. В США жертвами эпидемии состоянию на 21 апреля стали 42 тысячи человек, без работы остались 22 миллионов американцев.

Напомним, Трамп намерен приостановить иммиграцию в США из-за пандемии.

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