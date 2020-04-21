В США Трамп и лидеры Конгресса договорились о 500 млрд долларов для бизнеса и больниц
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Лидеры республиканцев и демократов в Конгрессе США достигли согласия с Белым домом о выделении американской экономике пакета помощи на сумму 500 млрд долларов. Эта помощь предназначена для ликвидации последствий эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters и Радио Свобода.
Президент США Дональд Трамп призвал лидеров Конгресса одобрить новый пакет, чтобы не задерживать обсуждение следующих решений в нынешней ситуации.
Новый законопроект предусматривает программу помощи малому бизнесу на сумму 321 млрд долларов. Малому бизнесу адресована и еще одна кредитная программа помощи на 60 млрд долларов, предназначена для компенсации потерь, вызванных "катастрофическими обстоятельствами". 75 млрд долларов должны быть выделены на нужды больниц и госпиталей, а +25 млрд - для развертывания национальной программы тестирования на коронавирус.
Законопроект, согласованный 21 апреля в Белом доме, станет четвертым крупным законодательным актом, направленным на смягчение ущерба, причиненного пандемией. В США жертвами эпидемии состоянию на 21 апреля стали 42 тысячи человек, без работы остались 22 миллионов американцев.
Напомним, Трамп намерен приостановить иммиграцию в США из-за пандемии.