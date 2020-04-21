В США Трамп и лидеры Конгресса договорились о 500 млрд долларов для бизнеса и больниц

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Лидеры республиканцев и демократов в Конгрессе США достигли согласия с Белым домом о выделении американской экономике пакета помощи на сумму 500 млрд долларов. Эта помощь предназначена для ликвидации последствий эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters и Радио Свобода.