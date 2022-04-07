Сенат США розгляне законопроект про заборону імпорту нафти з росії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Сенат Сполучених Штатів розгляне у четвер, 7 квітня, законопроект про припинення нормальних торговельних відносин з росією та заборону імпорту нафти країни-агресора. Про це повідомляє УНН, посилаючись на Associated Press.
Деталі
Обидва законопроєкти розробили з метою посилити відповідь США на повномасштабне вторгнення росії в Україну, проте вони поки “застрягли” у Сенаті.
Відтак, законопроект про призупинення торгівлі дозволить президенту США Джо Байдену підвищити мита на імпорт певних російських товарів. А закон про заборону імпорту нафти з рф кодифікував би обмеження, які Байден вже ввів у дію.
Доповнення
Сенат США одноголосно ухвалив важливий закон про ленд-ліз, який дозволить Байдену швидше відправляти зброю та робити інші поставки Україні в умовах війни з росією.