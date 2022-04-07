Сенат США розгляне законопроект про заборону імпорту нафти з росії

Деталі

Обидва законопроєкти розробили з метою посилити відповідь США на повномасштабне вторгнення росії в Україну, проте вони поки “застрягли” у Сенаті.

Відтак, законопроект про призупинення торгівлі дозволить президенту США Джо Байдену підвищити мита на імпорт певних російських товарів. А закон про заборону імпорту нафти з рф кодифікував би обмеження, які Байден вже ввів у дію.

Доповнення

Сенат США одноголосно ухвалив важливий закон про ленд-ліз, який дозволить Байдену швидше відправляти зброю та робити інші поставки Україні в умовах війни з росією.