"Селтік" за рекордну суму придбав футболіста "ПСЖ"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Нападник “Парі Сен-Жермен” Одсонн Едуард став повноправним футболістом шотландського “Селтіка”, повідомляє УНН з посиланням на сайт шотландського колективу.
20-річний гравець лінії атаки минулий сезон провів у “Селтіку” на правах оренди, а зараз підписав з клубом повноцінний контракт на чотири роки.
За повідомленням сайту “кельтів”, даний трансфер став найдорожчим в історії клубу.
За даними ЗМІ сума переходу склала 8 мільйонів фунтів (приблизно 11,5 мільйона євро). До цього найдорожчим новачком в історії клубу залишався Кріс Саттон, якого “Селтік” купив у “Челсі” 2000 року за 8,5 мільйона євро.
Примітно, що разом з “кельтами” 20-річний гравець виграв чемпіонський титул в Шотландії і національний кубок.
Крім того додамо, в активі французького форварда 29 ігор і 11 голів при 4 асистах за сезон 2017/18 років у формі “Селтіка”.