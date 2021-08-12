Секс-насильство над 9-річними хлопчиками: чоловіку дали 15 років за гратами
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. За сексуальне насильство над двома 9-річними хлопчиками під погрозами, що сталося торік, жителя Запоріжжя засудили до 15 років позбавлення волі, повідомили УНН в Офісі Генпрокурора.
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"Вироком Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя чоловіка засуджено до 15 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Жителя Запоріжжя визнали винним у сексуальному насильстві стосовно малолітніх дітей, вчиненому повторно (ч. 6 ст. 153 КК України).
Прокурорами в суді доведено, що у лютому 2020 року раніше судимий за вчинення злочинів сексуального характеру чоловік під вигаданим приводом запросив до свого помешкання двох 9-річних хлопчиків та, погрожуючи фізичною розправою, упродовж години по черзі вчиняв відносно них насильницькі дії сексуального характеру.
Доповнення
Згідно зі звітом Нацполіції, у 2020 році у середньому кожні три години стававс один злочин проти дитини. Минулого року поліцією зареєстровано загалом майже 3400 злочинів, скоєних стосовно дітей, з яких 2200 розкриті та направлені до суду. Кількість злочинів проти дітей торік скоротилася на 16%, у порівнянні з 2019 роком.