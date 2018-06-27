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Секретна служба охоронятиме прес-секретаря Трампа після інциденту в ресторані

Секретна служба охоронятиме прес-секретаря Трампа після інциденту в ресторані

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 червня. УНН. Секретна служба США буде охороняти прес-секретаря Білого дому Сару Сандерс, яку раніше вигнали з ресторану через політику президента Дональда Трампа. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

За даними телеканалу, з 27 червня Секретна служба почне охороняти Сандерс. Як зазначається, поки невідомо як довго Сандерс буде користуватися послугами служби.

При цьому в Секретної службі відмовилися коментувати дану інформацію.

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23 червня Сандерс розповіла в Twitter, що власниця Red Hen попросила її покинути заклад, тому що вона працює на Трампа. “Минулого вечора власник Red Hen в Лексінгтоні, штат Вірджинія, сказала мені покинути заклад, тому що я працюю на президента Трампа, і я чемно пішла. Її дії говорять про неї набагато більше, ніж про мене”, — написала вона.

Сандерс зазначила, що завжди намагається ставитися з повагою до тих, з ким не згодна.

“І буду продовжувати чинити так само”, — підкреслила спікер адміністрації Трампа.

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Власниця ресторану Стефані Вілкінсон пояснила, що видворила прес-секретаря на прохання персоналу. У Лексінгтоні більшість населення не підтримало Трампа на виборах.

Last night I was told by the owner of Red Hen in Lexington, VA to leave because I work for @POTUS and I politely left. Her actions say far more about her than about me. I always do my best to treat people, including those I disagree with, respectfully and will continue to do so

— Sarah Sanders (@PressSec) 23 червня 2018 р.

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