Секретна служба охоронятиме прес-секретаря Трампа після інциденту в ресторані

За даними телеканалу, з 27 червня Секретна служба почне охороняти Сандерс. Як зазначається, поки невідомо як довго Сандерс буде користуватися послугами служби.

При цьому в Секретної службі відмовилися коментувати дану інформацію.

23 червня Сандерс розповіла в Twitter, що власниця Red Hen попросила її покинути заклад, тому що вона працює на Трампа. “Минулого вечора власник Red Hen в Лексінгтоні, штат Вірджинія, сказала мені покинути заклад, тому що я працюю на президента Трампа, і я чемно пішла. Її дії говорять про неї набагато більше, ніж про мене”, — написала вона.

Сандерс зазначила, що завжди намагається ставитися з повагою до тих, з ким не згодна.

“І буду продовжувати чинити так само”, — підкреслила спікер адміністрації Трампа.

Власниця ресторану Стефані Вілкінсон пояснила, що видворила прес-секретаря на прохання персоналу. У Лексінгтоні більшість населення не підтримало Трампа на виборах.

