Секретная служба будет охранять пресс-секретаря Трампа после инцидента в ресторане

По данным телеканала, с 27 июня Секретная служба начнет охранять Сандерс. Как отмечается, пока неизвестно как долго Сандерс будет пользоваться услугами службы.

При этом в Секретной службе отказались комментировать данную информацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперты Cambridge Analytica помогают готовить переизбрание Трампа в 2020 году

23 июня Сандерс рассказала в Twitter, что владелица Red Hen попросила ее покинуть заведение, так как она работает на Трампа. “Вчера вечером владелец Red Hen в Лексингтоне, штат Вирджиния, сказала мне покинуть заведение, так как я работаю на президента Трампа, и я вежливо ушла. Её действия говорят о ней гораздо больше, чем обо мне”, — написала она.

Сандерс отметила, что всегда старается относиться с уважением к тем, с кем не согласна.

“И буду продолжать поступать так же”, — подчеркнула спикер администрации Трампа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США освободили помощницу Трампа за слова о скорой смерти Маккейна

Владелица ресторана Стефани Уилкинсон объяснила, что выдворила пресс-секретаря по просьбе персонала. В Лексингтоне большинство населения не поддержало Трампа на выборах.

Last night I was told by the owner of Red Hen in Lexington , VA to leave because I work for @POTUS and I politely left. Her actions say far more about her than about me. I always do my best to treat people, including those I disagree with, respectfully and will continue to do so

— Sarah Sanders (@PressSec) 23 июня 2018