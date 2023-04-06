Щонайменше п'ять осіб загинули в результаті торнадо, що пронісся південним сходом Міссурі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Вчора, 5 квітня, в США, в штаті Міссурі, сталося торнадо, яке забрало життя щонайменше 5 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на NBC.
Деталі
Руйнівний торнадо пронісся південним сходом штату Міссурі в середу вранці, вбивши щонайменше п’ятьох людей і залишивши по собі значні руйнування.
За інформацією видання, торнадо обрушився на округ Боллінджер в районі між 3:30 і 4:00 ранку.
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“На жаль, зараз відомо про п’ятьох загиблих. Сподіваюсь, їхнє число не збільшиться”, — сказали у поліції.
Доповнення
Місцева влада застерігає жителів від перебування на вулиці, адже очікуються нові смерчі.