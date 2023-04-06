По меньшей мере пять человек погибли в результате торнадо, пронесшегося по юго-востоку Миссури
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Вчера, 5 апреля, в США, в штате Миссури, произошло торнадо, которое унесло жизни по меньшей мере 5 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC.
Детали
Разрушительный торнадо пронесся юго-востоком штата Миссури в среду утром, убив по меньшей мере пять человек и оставив по себе значительные разрушения.
По информации издания, торнадо обрушился на округ Боллинджер в районе между 3:30 и 4:00 утра.
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“К сожалению, сейчас известно о пяти погибших. Надеюсь, их число не увеличится”, — сказали в полиции.
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Местные власти предостерегают жителей от пребывания на улице, ведь ожидаются новые смерчи.