Щонайменше дві групи "мопедів" залетіли на територію України - Кім
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про щонайменше дві групи ворожих безпілотників, які залетіли на територію України, передає УНН.
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"Мінімум 2 групи мопедів залетіли. В напрямках Пологи, Дніпро. Мелітополь, Миколаїв. ППО Працює. Знищено 1. Віримо ЗСУ", - зазначив він.
Доповнення
Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram написав: "Мопеди у нашу сторону. Зі сторони Запорізької області. Віримо в ППО".
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Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив про ймовірний обстріл Миколаївської області "під бій курантів".