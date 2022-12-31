По меньшей мере две группы "мопедов" залетели на территорию Украины - Ким
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о по меньшей мере двух группах вражеских беспилотников, которые залетели на территорию Украины, передает УНН.
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"Минимум 2 группы мопедов залетели. В направлениях Пологи, Днепр. Мелитополь, Николаев. ПВО Работает. Уничтожено 1. Верим ВСУ", - отметил он.
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Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram написал: "Мопеды в нашу сторону. Со стороны Запорожской области. Верим в ПВО".
Ранее
Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил о предполагаемом обстреле Николаевской области "под бой курантов".