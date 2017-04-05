Щонайменше четверо людей загинули під час вибуху в Пакистані

Внаслідок вибуху підірвався автомобіль, який використовували під час перепису населення Пакистану, повідомив чиновник.

Нагадаємо, 23 лютого щонайменше восьмеро людей загинули внаслідок вибуху в пакистанському місті Лахор неподалік від кордону з Індією.