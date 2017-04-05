Щонайменше четверо людей загинули під час вибуху в Пакистані
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Терорист-смертник убив щонайменше чотирьох людей і поранив ще 18, коли підірвав себе біля армійського автомобіля в східному пакистанському місті Лахор в середу. Про це повідомив представник поліції, передає УНН з посиланням на Reuters.
Внаслідок вибуху підірвався автомобіль, який використовували під час перепису населення Пакистану, повідомив чиновник.
Нагадаємо, 23 лютого щонайменше восьмеро людей загинули внаслідок вибуху в пакистанському місті Лахор неподалік від кордону з Індією.