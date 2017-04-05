По меньшей мере четыре человека погибли при взрыве в Пакистане
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Террорист-смертник убил по меньшей мере четырех человек и ранил еще 18, когда подорвал себя у армейского автомобиля в восточном пакистанском городе Лахор в среду. Об этом сообщил представитель полиции, передает УНН со ссылкой на Reuters.
В результате взрыва подорвался автомобиль, который использовали во время переписи населения Пакистана, сообщил чиновник.
Напомним, 23 февраля по меньшей мере восемь человек погибли в результате взрыва в пакистанском городе Лахор недалеко от границы с Индией.