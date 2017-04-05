По меньшей мере четыре человека погибли при взрыве в Пакистане

В результате взрыва подорвался автомобиль, который использовали во время переписи населения Пакистана, сообщил чиновник.

Напомним, 23 февраля по меньшей мере восемь человек погибли в результате взрыва в пакистанском городе Лахор недалеко от границы с Индией.