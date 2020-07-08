Щоб додзвонитися з першого разу: Степанов розповів, коли вдосконалять гарячу лінію МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Міністерство охорони здоров’я вдосконалює роботу своєї гарячої лінії і розширює штат працівників кол-центру. Найближчими днями додзвонитись можна буде за 1-2 рази. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“Останнім часом ми бачимо велике навантаження на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За червень ми отримали до 75 тис. звернень на гарячу лінію. Ми зараз максимально вдосконалюємо її, розширюємо кількість людей, які будуть працювати в цьому кол-центрі, для того, щоб це було максимально зручно. Я думаю, що найближчими днями все це зміниться, і ви будете додзвонюватися достатньо швидко із першого, максимум - з другого разу”, - сказав Максим Степанов.
Нагадаємо, в Україні вже понад 50 тис. випадків COVID-19, за добу - 807.