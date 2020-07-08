Щоб додзвонитися з першого разу: Степанов розповів, коли вдосконалять гарячу лінію МОЗ

“Останнім часом ми бачимо велике навантаження на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За червень ми отримали до 75 тис. звернень на гарячу лінію. Ми зараз максимально вдосконалюємо її, розширюємо кількість людей, які будуть працювати в цьому кол-центрі, для того, щоб це було максимально зручно. Я думаю, що найближчими днями все це зміниться, і ви будете додзвонюватися достатньо швидко із першого, максимум - з другого разу”, - сказав Максим Степанов.

Нагадаємо, в Україні вже понад 50 тис. випадків COVID-19, за добу - 807.