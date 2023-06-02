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Що робити у разі хімічної небезпеки? У Херсонській ОВА опублікували алгоритм дій

Київ • УНН

 • 751725 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Херсонська обласна військова адміністрація опублікувала рекомендації, як діяти у разі виникнення хімічної небезпеки. Про це пише УНН із посиланням на інформацію від пресслужби Херсонської ОВА в Telegram

Деталі

Передусім варто не панікувати, бути зібраними та чітко дотримуватися рекомендацій, заявляють в ОВА.

У разі хімічної небезпеки необхідно: перш за все, надягти засоби індивідуального захисту та негайно залишити зону хімічного забруднення.

У разі, якщо такої можливості немає:

  • залишатись у приміщенні;
  • вимкнути газо-, електропостачання та загасити вогонь у печах;
  • зібрати необхідні документи, ліки, продукти, запас питної води у герметичну валізу та підготуватись до евакуації;
  • слідкувати за повідомленнями органів влади;
  • залишаючи приміщення взяти підготовлені речі та одягнути засоби захисту;
  • виходити із зони хімічного зараження треба у бік, перпендикулярний напрямку вітру;
  • необхідно обходити тунелі, яри, лощини - в низинах можуть бути небезпечні речовини;
  • вийшовши із зони ураження необхідно зняти верхній одяг та за можливості прийняти душ.

Нагадаємо

Раніше, очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що росіяни готують чергову провокацію на хімічному заводі в Армянську, у тимчасово окупованому Криму. 

Українські Національні Новини

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