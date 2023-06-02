Що робити у разі хімічної небезпеки? У Херсонській ОВА опублікували алгоритм дій
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Херсонська обласна військова адміністрація опублікувала рекомендації, як діяти у разі виникнення хімічної небезпеки. Про це пише УНН із посиланням на інформацію від пресслужби Херсонської ОВА в Telegram.
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Передусім варто не панікувати, бути зібраними та чітко дотримуватися рекомендацій, заявляють в ОВА.
У разі хімічної небезпеки необхідно: перш за все, надягти засоби індивідуального захисту та негайно залишити зону хімічного забруднення.
У разі, якщо такої можливості немає:
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- залишатись у приміщенні;
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- вимкнути газо-, електропостачання та загасити вогонь у печах;
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- зібрати необхідні документи, ліки, продукти, запас питної води у герметичну валізу та підготуватись до евакуації;
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- слідкувати за повідомленнями органів влади;
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- залишаючи приміщення взяти підготовлені речі та одягнути засоби захисту;
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- виходити із зони хімічного зараження треба у бік, перпендикулярний напрямку вітру;
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- необхідно обходити тунелі, яри, лощини - в низинах можуть бути небезпечні речовини;
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- вийшовши із зони ураження необхідно зняти верхній одяг та за можливості прийняти душ.
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Нагадаємо
Раніше, очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що росіяни готують чергову провокацію на хімічному заводі в Армянську, у тимчасово окупованому Криму.