Что делать в случае химической опасности? В Херсонской ОГА опубликовали алгоритм действий
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Херсонская областная военная администрация опубликовала рекомендации, как действовать в случае возникновения химической опасности. Об этом пишет УНН со ссылкой на информацию от пресс-службы Херсонской ОВА в Telegram.
Детали
Прежде всего стоит не паниковать, быть собранными и четко придерживаться рекомендаций, заявляют в ОВА.
В случае химической опасности необходимо: надеть средства индивидуальной защиты и немедленно покинуть зону химического загрязнения.
В случае, если такой возможности нет:
-
- оставаться в помещении;
-
- отключить газо-, электроснабжение и потушить огонь в печах;
-
- собрать необходимые документы, лекарства, продукты, запас питьевой воды в герметичный чемодан и подготовиться к эвакуации;
-
- следить за сообщениями органов власти;
-
- покидая помещение взять подготовленные вещи и надеть средства защиты;
-
- выходить из зоны химического заражения надо в сторону, перпендикулярную направлению ветра;
-
- необходимо обходить туннели, овраги, лощины - в низинах могут быть опасные вещества;
-
- выйдя из зоны поражения необходимо снять верхнюю одежду и по возможности принять душ.
-
Напомним
Ранее, глава Херсонской ОГА, Александр Прокудин, сообщил, что россияне готовят очередную провокацию на химическом заводе в Армянске, во временно оккупированном Крыму.