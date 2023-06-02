Что делать в случае химической опасности? В Херсонской ОГА опубликовали алгоритм действий

Детали

Прежде всего стоит не паниковать, быть собранными и четко придерживаться рекомендаций, заявляют в ОВА.

В случае химической опасности необходимо: надеть средства индивидуальной защиты и немедленно покинуть зону химического загрязнения.

В случае, если такой возможности нет:



оставаться в помещении;



отключить газо-, электроснабжение и потушить огонь в печах;



собрать необходимые документы, лекарства, продукты, запас питьевой воды в герметичный чемодан и подготовиться к эвакуации;



следить за сообщениями органов власти;



покидая помещение взять подготовленные вещи и надеть средства защиты;



выходить из зоны химического заражения надо в сторону, перпендикулярную направлению ветра;



необходимо обходить туннели, овраги, лощины - в низинах могут быть опасные вещества;



выйдя из зоны поражения необходимо снять верхнюю одежду и по возможности принять душ.



Напомним

Ранее, глава Херсонской ОГА, Александр Прокудин, сообщил, что россияне готовят очередную провокацию на химическом заводе в Армянске, во временно оккупированном Крыму.