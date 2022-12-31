Що чекає рф у 2023 році? Данілов опублікував відеопередбачення
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов опублікував у своєму Twitter відео, де натякнув, що ймовірно у наступному 2023 році остерігатися атаки з повітря доведеться вже жителям москви, передає УНН.
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"москва, кремль... росія, завтра... 2023 рік", – прокоментував відео Данілов.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на новий масований ракетний удар рф по Україні і наголосив, що окупанти навмисне націлились на житлові райони, путін "зустрічає" Новий рік вбивствами людей.
москва, кремль
russia tomorrow….2023 pic.twitter.com/IjAQPdEly6