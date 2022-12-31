Что ждет рф в 2023 году? Данилов опубликовал видеопредсказание

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов опубликовал в своем Twitter видео, где намекнул, что вероятно в следующем 2023 году опасаться атаки с воздуха придется уже жителям москвы, передает УНН.