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Что ждет рф в 2023 году? Данилов опубликовал видеопредсказание

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Киев • УНН

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КИЕВ. 31 декабря. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов опубликовал в своем Twitter видео, где намекнул, что вероятно в следующем 2023 году опасаться атаки с воздуха придется уже жителям москвы, передает УНН.

Цитата

"москва, кремль... россия, завтра... 2023 год", – прокомментировал видео Данилов.

Напомним

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на новый массированный ракетный удар россии по Украине и подчеркнул, что оккупанты умышленно нацелились на жилые районы, путин "встречают" Новый год убийствами людей.

москва, кремль
russia tomorrow….2023 pic.twitter.com/IjAQPdEly6

—Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) December 31, 2022

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