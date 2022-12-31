Что ждет рф в 2023 году? Данилов опубликовал видеопредсказание
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов опубликовал в своем Twitter видео, где намекнул, что вероятно в следующем 2023 году опасаться атаки с воздуха придется уже жителям москвы, передает УНН.
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"москва, кремль... россия, завтра... 2023 год", – прокомментировал видео Данилов.
Напомним
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на новый массированный ракетный удар россии по Украине и подчеркнул, что оккупанты умышленно нацелились на жилые районы, путин "встречают" Новый год убийствами людей.
москва, кремль
russia tomorrow….2023 pic.twitter.com/IjAQPdEly6