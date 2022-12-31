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путін "зустрічає" Новий рік вбивствами людей: Кулеба заявив, що рф навмисне націлила ракетний удар на житлові райони

путін "зустрічає" Новий рік вбивствами людей: Кулеба заявив, що рф навмисне націлила ракетний удар на житлові райони

Київ • УНН

 • 515384 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на новий масований ракетний удар рф по Україні і наголосив, що окупанти навмисне націлились на житлові райони, передає УНН.

Цитата

"Цього разу масований ракетний удар росії навмисне націлений на житлові райони, навіть не на нашу енергетичну інфраструктуру. Військовий злочинець путін "зустрічає" Новий рік вбивствами людей", - написав глава МЗС.

Кулеба також наголосив, що росія має бути вигнана зі свого місця в Раді безпеки ООН, яке вона завжди займала незаконно.

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Раніше

Лише у Києві у результаті масованого ракетного удару 31 грудня загинула одна людина і ще 20 отримали поранення.

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