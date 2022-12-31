путін "зустрічає" Новий рік вбивствами людей: Кулеба заявив, що рф навмисне націлила ракетний удар на житлові райони
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на новий масований ракетний удар рф по Україні і наголосив, що окупанти навмисне націлились на житлові райони, передає УНН.
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"Цього разу масований ракетний удар росії навмисне націлений на житлові райони, навіть не на нашу енергетичну інфраструктуру. Військовий злочинець путін "зустрічає" Новий рік вбивствами людей", - написав глава МЗС.
Кулеба також наголосив, що росія має бути вигнана зі свого місця в Раді безпеки ООН, яке вона завжди займала незаконно.
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Лише у Києві у результаті масованого ракетного удару 31 грудня загинула одна людина і ще 20 отримали поранення.