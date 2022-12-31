путін "зустрічає" Новий рік вбивствами людей: Кулеба заявив, що рф навмисне націлила ракетний удар на житлові райони

Цитата

"Цього разу масований ракетний удар росії навмисне націлений на житлові райони, навіть не на нашу енергетичну інфраструктуру. Військовий злочинець путін "зустрічає" Новий рік вбивствами людей", - написав глава МЗС.

Кулеба також наголосив, що росія має бути вигнана зі свого місця в Раді безпеки ООН, яке вона завжди займала незаконно.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Окупанти запустили по Україні понад 20 крилатих ракет. Сили ППО знищили 12 - Залужний

Раніше

Лише у Києві у результаті масованого ракетного удару 31 грудня загинула одна людина і ще 20 отримали поранення.