путин "встречает" Новый год убийствами людей: Кулеба заявил, что рф умышленно нацелила ракетный удар на жилые районы

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"На этот раз массированный ракетный удар россии умышленно нацелен на жилые районы, даже не на нашу энергетическую инфраструктуру. Военный преступник путин "встречает" Новый год убийствами людей", - написал глава МИД.

Кулеба также подчеркнул, что россия должна быть изгнана со своего места в Совбезе ООН, которое она всегда занимала незаконно.

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Лишь в Киеве в результате массированного ракетного удара 31 декабря погиб один человек и еще 20 получили ранения.