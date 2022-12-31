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14:16 • 25904 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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путин "встречает" Новый год убийствами людей: Кулеба заявил, что рф умышленно нацелила ракетный удар на жилые районы

Киев • УНН

 • 515382 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на новый массированный ракетный удар россии по Украине и подчеркнул, что оккупанты умышленно нацелились на жилые районы, передает УНН.

Цитата

"На этот раз массированный ракетный удар россии умышленно нацелен на жилые районы, даже не на нашу энергетическую инфраструктуру. Военный преступник путин "встречает" Новый год убийствами людей", - написал глава МИД.

Кулеба также подчеркнул, что россия должна быть изгнана со своего места в Совбезе ООН, которое она всегда занимала незаконно.

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Лишь в Киеве в результате массированного ракетного удара 31 декабря погиб один человек и еще 20 получили ранения.

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