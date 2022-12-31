путин "встречает" Новый год убийствами людей: Кулеба заявил, что рф умышленно нацелила ракетный удар на жилые районы
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на новый массированный ракетный удар россии по Украине и подчеркнул, что оккупанты умышленно нацелились на жилые районы, передает УНН.
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"На этот раз массированный ракетный удар россии умышленно нацелен на жилые районы, даже не на нашу энергетическую инфраструктуру. Военный преступник путин "встречает" Новый год убийствами людей", - написал глава МИД.
Кулеба также подчеркнул, что россия должна быть изгнана со своего места в Совбезе ООН, которое она всегда занимала незаконно.
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Лишь в Киеве в результате массированного ракетного удара 31 декабря погиб один человек и еще 20 получили ранения.