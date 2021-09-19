Щеплених хоча б однією дозою вакцини від COVID-19 в Україні понад 6,2 мільйони

Цитата

"58 605 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 18 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 34 743 людини, повністю імунізовані - 23 862 людини", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Протягом доби працювали: 433 мобільні бригади, 1 649 пунктів щеплення, 357 центрів вакцинації.

Доповнення

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.