Щеплених хоча б однією дозою вакцини від COVID-19 в Україні понад 6,2 мільйони
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 282 898 людей, з них отримали одну дозу – 6 282 896 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 137 923 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 11 420 819 щеплень. Про це повідомили у МОЗ, передає УНН.
Цитата
"58 605 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 18 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 34 743 людини, повністю імунізовані - 23 862 людини", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Протягом доби працювали: 433 мобільні бригади, 1 649 пунктів щеплення, 357 центрів вакцинації.
Доповнення
В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.