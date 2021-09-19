Привитых хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19 в Украине более 6,2 миллиона
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. С начала прививочной кампании привито 6 282 898 человек, из них получили одну дозу - 6 282 896 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 137 923 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 11 420 819 прививок. Об этом сообщили в Минздраве, передает УНН.
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“58 605 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 18 сентября 2021. Одну дозу получили 34 743 человека, полностью иммунизированы — 23 862 человека”, — говорится в сообщении.
Детали
В течение суток работали: 433 мобильных бригады, 1649 пунктов прививки, 357 центров вакцинации.
Дополнение
В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.