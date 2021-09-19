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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 124440 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 139773 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 118138 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 115955 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 123293 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
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Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Привитых хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19 в Украине более 6,2 миллиона

Привитых хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19 в Украине более 6,2 миллиона

Киев  •  УНН

 • 12270 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. С начала прививочной кампании привито 6 282 898 человек, из них получили одну дозу - 6 282 896 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 137 923 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 11 420 819 прививок. Об этом сообщили в Минздраве, передает УНН.

Цитата

“58 605 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 18 сентября 2021. Одну дозу получили 34 743 человека, полностью иммунизированы — 23 862 человека”, — говорится в сообщении.

Детали

В течение суток работали: 433 мобильных бригады, 1649 пунктов прививки, 357 центров вакцинации.

Дополнение

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.

Украинские Национальные Новости

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