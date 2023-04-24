Ще плюс 660: Генштаб оновив дані про знищених окупантів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 187080 осіб, 3683 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 187080 (+660) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3683 (+8)од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7139 (+8) од,
  • артилерійських систем – 2849 (+12) од,
  • РСЗВ – 539 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 289 (+0) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2413 (+11),
  • крилаті ракети ‒ 911 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5753 (+23) од,
  • спеціальна техніка ‒ 339 (+0).

Доповнення

Авіація ЗСУ завдала 14 ударів по районах зосередження росіян – Генштаб.

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